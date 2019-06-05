天文台料端午節最高33度　或再發酷熱天氣警告　挑戰今年最高溫

經歷多日不穩定天氣，本港終於放晴！天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸帶來炎熱的天氣，料今日最高溫升至攝氏32度，下午部分時間有陽光及炎熱。本周五（7日）將迎來一年一度的端午節，天文台預測當日最高溫升至33度，屆時有機會發出酷熱天氣警告，也有望挑戰今年最高溫紀錄32.3度。

天文台料端午節最高溫達33度，有機會再發出酷熱天氣警告。（資料圖片）

天文台在上午8時45分發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕。受高空反氣旋影響，本港下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，今晚大致多雲，吹和緩偏南風，氣溫介乎27至32度。

根據最新九天天氣預報，受南海北部的高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸天氣炎熱，預料明日（6日）起一連三日部分時間有陽光及炎熱，在端午節當日料日間天氣酷熱，局部地區有驟雨，最高氣溫料升至屬酷熱水平的33度，屆時天文台多會發出酷熱天氣警告，也有機會挑戰今年最高溫紀錄，市民或要在熱辣辣的天氣下觀賞激烈的龍舟賽事。

翻查天文台紀錄，最熱的端午節在2015年，最高氣溫達34.1度；最低溫的端午節是上世紀的1990年，最低氣溫為21.3度。

（天文台網站截圖）

天文台預料，一道低壓槽會在下周徘徊華南沿岸地區，為該區帶來不穩定的天氣，下周一（10日）起本港天氣開始變得惡劣，至下周二起一連四日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。