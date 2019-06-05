天氣炎熱　天文台調高明日最高溫至33度　或再發酷熱天氣警告

高空反氣旋正影響華南沿岸，今日（5日）下午天文台錄得最高氣溫達攝氏32.6度，是今年以的最高紀錄，新界部分地區更錄得超過33度。天文台下午更新九天天氣預測時，亦同時調高明日（6日）氣溫預測，將最高氣溫由原先預測可達32度調高至33度，天文台有機會再次發出酷熱天氣警告。

今日（5日）下午天文台錄得最高氣溫達攝氏32.6度，是今年以來的最高紀錄。（資料圖片）

天文台於6月5日上午更新的九天天氣預報中，僅周五最高氣溫達33度。（天文台網站截圖）

本港今早仍是陽光普照，但由於雷雨正影響廣東西部，在下午時分已變得烏雲密布，氣溫預料介乎27至33度。

周四及周五最高溫度達33度

天文台表示，受南海北部的高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸天氣酷熱；而天文台於下午更新天氣預測時，亦同時調高預計溫度，天文台預料明日及後日（即端午節）最高氣溫達33度，部分時間有陽光，日間天氣酷熱，局部地區有驟雨，然而有陽光的日子預料只延續至周日。

周日將有「反送中」大遊行，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，氣溫介乎28至31度。

天文台於6月5日下午更新的九天天氣預報，不但預計周五最高氣溫可達33度，同時亦調高預測周四最高溫度至33度。（天文台網站截圖）

下周一開始一連5日雷暴

至下周一（10日)，天文台預測，一道低壓槽會在下周徘徊華南沿岸地區，為該區帶來不穩定的天氣，預料開始有雷暴，其後數天大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。