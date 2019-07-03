今年上半年打破三大最高溫紀錄　6月異常炎熱　最高33.3度

全球暖化加劇，天文台總結指今年上半年是有紀錄以來最暖，平均氣溫、平均最低和平均最高氣溫均打破同期的最高紀錄，分別錄得攝氏23度、21.3度及25.4度。 至於剛過去的6月，天文台更形容為異常炎熱，平均氣溫達29度，原因是南海北部水溫較正常高，以及大氣低層的偏南氣流較正常強影響，成為有紀錄以來第三高溫的6月之一。

天文台總結今年上半年是有紀錄以來最暖，平均氣溫、平均最低和平均最高氣溫均打破同期的最高紀錄。（資料圖片）

6月平均29度 史上第三高

今年上半年暖笠笠，平均氣溫達23度、平均最低氣溫達21.3度及平均最高氣溫達25.4度，皆是同期的最高紀錄。而上半年的累積雨量為1,109.4毫米，稍高於同期正常值的1096.9毫米。

回顧6月天氣，天文台表示遠較正常炎熱，平均氣溫達29度，較正常值27.9度高1.1度，是有紀錄以來第三高溫的6月份之一。在雨量方面，6月雨量為429.1毫米，較正常值456.1毫米少約6%。該月天文台共發出七次黃色暴雨警告信號。

由於高空擾動遠離及位於南海北部的高空反氣旋增強，6月初除局部地區有驟雨外，本港天氣轉為普遍天晴及炎熱。在陽光充沛的情況下，端午節當日（7日）下午氣溫上升至33.2度，是有紀錄以來第三最熱端午節。

今年六月的氣象數據與距平。（天文台網站截圖）

6月最低24.6度 最高33.3度

至6月中，位於華南北部的一道低壓槽逐漸向南移動，並於11至13日在華南沿岸地區徘徊，令本港天氣轉差，間中有大雨及狂風雷暴，這三日在天文台共錄得超過160毫米雨量。在有雨情況下，天文台氣溫在11日下降至全月最低的24.6度。

隨著位於華南沿岸的高空反氣旋增強，本港於6月後期天晴酷熱，在21日天文台錄得最低氣溫為29.5度，是有紀錄以來6月份的最高。此外，當天的平均氣溫為30.8度，亦是有紀錄以來最熱的夏至。其後隨著低壓槽減弱及受到一道偏南氣流所影響，6月餘下時間轉為酷熱及陽光夾雜驟雨。在日間陽光充沛情況下，天文台於29日的氣溫上升至6月最高的33.3度，而當日最低氣溫再度錄得29.5度，亦與21日看齊，是有紀錄以來6月份的最高。