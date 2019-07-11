天文台料菲律賓以東有低壓區形成　歐美系統預報下周末逼近香港

受高空反氣旋影響，本港將於明日（12日）起一連五日迎接攝氏33度高溫，但下周末（20日）再度迎來驟雨天氣。天文台預測一個廣闊低壓區會在下周中期，為菲律賓呂宋附近帶來不穩定的天氣。 歐美天氣預報系統同樣預測該低壓區其後會向西北方向移動，增強並進入香港以南的南中國海。其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測該熱帶氣旋會移向廈門一帶登陸，即屬「東登」；至於美國全球預報系統（GFS）就預測熱帶氣旋會移向香港西面，在香港以南掠過。兩者預測存明顯分歧，一旦預測準確，加上下周末會出現天文大潮，對港影響會相當大。 不過天文台暫只預測下周六的風力，只屬和緩級別的東南風3至4級。

本港周六（13日）起，一連五日氣溫高達33度，下周三更出現酷熱警示圖。（天文台網頁截圖）

熱帶低氣壓「木恩」本月初近本港迎來今年第一個風球，但只是1號風球。天文台今日（11日）指出，預測一個廣闊低壓區會在下周中期，為菲律賓呂宋附近帶來不穩定的天氣，現階段仍未知會否影響香港。

ECMWF和GFS率先預測，該低壓區將會逐步增強，下周中期採取西北路徑移動，但最終移向地點不同。ECMWF預測該低壓區會於下周後期在台灣以南海域掠過，下周末料會靠近福建一帶，屬於東登，對港一般影響較小。不過，GFS的預測路徑就以西北偏西為主，該低壓區會於下周後期逼近香港，下周末在香港以南近距離掠過，再於香港西面登陸，不可小覷。

+ 8 + 7 + 6

下周六為農曆六月十八日，即每月兩次出現天文大潮日子之一，若如美國全球預報系統（GFS）所預測，熱帶氣旋在香港以南掠過並西登，本港將吹偏東風，會將潮水推向陸地，低窪地區出現水浸的風險便要增加。

美國全球預報系統（GFS）預測熱帶氣旋下周末在香港以南近距離掠過。（Windy.com圖片）

周六起一連五日33度熱到溶

該低壓區會否影響本港，實在言之過早。天文台就預測，本港下周末大致多雲，有幾陣驟雨，吹東至東南風3至4級，即只是和緩級別。而在驟雨來臨前，高空反氣旋率先在未來數天為中國東南部帶來大致晴朗及酷熱的天氣，本周末（13日）起，一連五日最高氣溫達33度，日間酷熱。