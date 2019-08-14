天文台料羅莎明日橫過日本本州　本港受低壓槽影響下週天氣不穩

本港天氣持續炎熱，天文台於今早（14日)11時17分發出酷熱天氣警告，預料今日最高溫達33度。天文台料，本港下午部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。 正午12時，強烈熱帶風暴羅莎集結在鹿兒島東南約380公里，本港天文台料，羅莎將於明日橫過日本本州。

(香港天文台網頁截圖)

在正午十二時，強烈熱帶風暴羅莎集結在鹿兒島之東南約380公里，天文台預料羅莎將向西北偏北移動，時速約18公里，移向日本九州至四國一帶，並於明日橫過日本本州，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。

日本氣象廳料伴隨羅莎的暴風圈，將於14日及15日，移近九州及四國，屆時將受強風吹襲，並為西日本地區帶來暴雨。

(香港天文台網頁截圖)

至於本港天氣，天文台指，一股西南氣流正影響廣東沿岸；而影響廣東沿岸的西南氣流會在未來數日轉趨活躍，該區驟雨增多及有雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下週於南海北部至華南沿岸徘徊，並為該區帶來不穩定天氣。

天文台料，本港明日(15日)部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度；隨後兩三日驟雨增多周五(16日)至下周一(19日)均有驟雨及幾陣雷暴，至周二(20日)才有機會短暫時間有陽光。