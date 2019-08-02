七月天氣異常炎熱　平均溫度達29.5度　兩個風球襲港

天文台今日（2日）公布，本港7月較正常炎熱，平均最低氣溫達攝氏27.7度，平均氣溫為攝氏29.5度，該兩個數值較過去記錄分別高攝氏0.9度及0.7度；前者是有記錄以來7月份的最高。而香港上月受兩個熱帶氣旋影響，為7月2日及7月30日出現兩個熱帶氣旋，分別命名為木恩及韋帕。

天文台公布7月氣溫異常炎熱，平均溫度達29.5度。（資料圖片）

天文台公布7月天氣，由於南海北部海水溫度較正常高，7月本港較炎熱，亦較正常多雲，平均雲量為79%，較正常值69%多約10個百分點。7月總日照時間只有150.5小時，較正常值212.0小時少約29%，是有記錄以來7月份的第七低。

而7月雨量為328.5毫米，較正常值376.5毫米少約13%。本年首7個月的累積雨量為1437.9毫米，稍低於同期正常值的1473.3毫米。

本港7月受兩個熱帶氣旋影響，當中受木恩的相關雨帶影響，本港7月2日至4日本港多雲，間中有大驟雨及雷暴，這3天大部分地區錄得超過100毫米雨量。而7月30日則再有一個熱帶氣旋形成，命名為韋帕並移向海南島，令7月最後兩天的天氣逐漸轉差，風力增強，間中有狂風大驟雨及雷暴，更成為本港今年首個八號風球。與韋帕相關的外圍雨帶於7月最後一天為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量，將軍澳、黃大仙及大圍的雨量更超過200毫米，而當日大雨期間，香港天文台氣溫下降至全月最低的攝氏24.5度。