天文台下午4時20分改發三號強風信號　今晚改發更高風球機會不大

天文台於今日(9月1日)下午4時20分發出三號強風信號，天文台指除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則今日改發八號烈風或暴風信號機會不大。天文台是在今日上午8時40分發出一號戒備信號。 天文台預料，本港平均風速每小時41至62公里，提醒市民容易被風吹倒的物件，應要綁緊或搬入室內，並且遠離岸邊及停止所有水上活動。 天文台預測，本港今晚天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望未來數日天氣仍然不穩定，間中有狂風驟雨，海有湧浪；而本週中期雨勢頗大。 此外，位於菲律賓以東的低壓區會逐漸發展，大致移向台灣以東一帶。

天文台預測，未來數天會有大雨。（資料圖片）

料在香港以南300公里左右掠過

天文台指，位於南海北部的熱帶氣旋會在今明兩日移向海南島一帶，隨後於該區徘徊。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚於香港以南300公里左右掠過。受到該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，廣東沿岸今日會有驟雨及狂風，亦有幾陣雷暴，海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時60及58公里。

在下午5時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約340公里，即在北緯19.3度，東經114.6度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島一帶。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，將會在今日為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

位於南海北部的熱帶氣旋，會在今明兩日移向海南島一帶，隨後於該區徘徊。(天文台網頁截圖)

澳門下午5時亦改發三號風球

澳門地球物理暨氣象局亦在下午5時改發三號風球，預測當地風力將會增強。預料三號風球將維持至明日清晨。