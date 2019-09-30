【遊台注意】颱風米娜襲台　港未來數日天晴酷熱有煙霞

踏入10月秋季，但天氣仍然炎熱。天文台預測，今日（30日）本港地區天晴，下午酷熱及乾燥，亦有煙霞，港內的能見度降至4000米左右。天文台又展望未來數天大致天晴及炎熱，明日10月1日國慶及星期三（10月2日）仍有煙霞。而天文台在今日上午11時發出酷熱天氣警告，衞生防護中心亦提醒市民應採取適當措施，預防中暑及曬傷。 另外，在今日上午10時，颱風「米娜」集結在台北之東南偏南約380公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約25公里，橫過台灣以東海域，其後大致吹向日本及韓國，於當地旅遊的市民要多加留意天氣資訊。

颱風米娜集結在台北之東南偏南約380公里，預料向西北或西北偏北移動，橫過台灣以東海域。（天文台網頁截圖）

天文台預測，廣東未來一兩日天晴炎熱，但有煙霞。而高空反氣旋會在本週中後期繼續為該區帶來普遍晴朗的天氣。預料一股達強風程度的偏東氣流會在週末及下週初影響廣東沿岸，該區雲量增多，有幾陣雨。明日國慶日預料天晴，但有煙霞，日間乾燥，氣溫介乎27至32度，相對濕度為50%至85%。

天晴天氣預料維持到周六（10月5日），下周日（10月6日）就開始有雨，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣雨，最低氣溫只得25度，相對濕度則為75%至90%；而重陽節（10月7日）則料為大致多雲，有幾陣雨。至下周三（10月9日）就可短暫重見陽光，氣溫介乎25至29度。