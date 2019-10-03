重陽節前夕轉涼　周日最低26度兼有驟雨雷暴　下周中期陽光再現

本港繼續放晴，天文台表示一股達強風程度的偏東氣流會在周日（6日）及重陽節（7日）為廣東沿岸帶來稍涼天氣，預料這兩天氣溫僅介乎攝氏26度至29度，且多雲、有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在下周中後期再度增強，在二十四節氣中「寒露」（8日）當日起，本港陽光再現，下周五（11日）最高氣溫料再次回升至32度。 熱帶風暴「米娜」正橫過朝鮮半島，隨後進入日本海，移向日本東北部，天文台預測「米娜」周末將逐漸演變為溫帶氣旋。

天文台預測「米娜」周末將逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台網站截圖）

高空反氣旋為本港帶來晴朗天氣，天文台預測今日大致天晴及炎熱，最高氣溫達32度，同時亦發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康。

高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋華南，本港普遍晴朗及炎熱，預料一股達強風程度的偏東氣流會在周日及重陽節為廣東沿岸帶來稍涼天氣，氣溫料介乎26至29度；同時受高空擾動影響，本港多雲及有驟雨，以及有雷暴，市民外出時最好常備雨具了！

隨著高空反氣旋在下周中後期再度增強，華南天色好轉。在二十四節氣中「寒露」當日，傳統上大部分地區天氣漸冷，氣溫降低，地面的露水更多、更涼，但天文台預測將大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫不跌反升，最高氣溫回升至30度，其後數天大致天晴，部分日子有幾陣驟雨，下周五最高氣溫更進一步回升至32度。