【天文台科普】古人所指嘅「山嵐」其實係乜？雲海形成都關佢事？

(原文取自天文台網頁,大小標題、引言及內文,經過香港01編輯修訂)

霧可以按其生成的機制大致分為平流霧、輻射霧、混合霧及上坡霧等。前三種已在《霧之解說》及《再談霧》跟大家詳細介紹,這裡會跟大家介紹一種可在一年四季出現的霧 ─ 上坡霧。古人稱之為「山嵐」,山中霧氣的意思。

在高山地區,當風將空氣吹向山坡時,空氣會沿山坡向上爬升,由於氣溫隨高度下降,空氣中的水氣會冷卻而凝結成小水滴,產生霧(圖一)。上坡霧一般在山下或腰間開始形成及覆蓋較廣的範圍。當上坡霧滯留在山谷間,就會形成一片雲海(圖二)。而地形雲或山帽雲則多在山頂附近形成。峨眉山的霧就是上坡霧代表。由於峨眉山的海拔較高,季侯風被峨眉山阻擋,豐富水氣便會沿著山坡上升凝聚成霧。峨眉山差不多一年四季籠罩在霧之中,每年的平均霧日超過300天。

在天朗氣清的日子,山嵐會靜悄悄地在山間形成。這是因為日間高地所受的日照較強,加熱快而引致空氣膨脹,氣壓變得較低,空氣會從山下或其他氣壓較高的地區沿山坡向上爬升,形成山嵐。在山腳抬頭看是雲,步行至山腰間遇見的是霧,而在山頂往下看就是一片美麗的雲海。

原文:上坡霧

作者:香港天文台郝孟騫

參考

1. "Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate and the Environment". Author: C. D. Ahrens. Brooks/Cole Pub Co.

2. 氣象與公眾,林之光,1999,江蘇教育出版社。(in Chinese only)

3. 台灣是座氣象博物館,俞川心,2004,果實出版社。(in Chinese only)

4. "Mount Emei", Wikipedia.