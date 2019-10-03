天文台於九月錄連續七日熱夜創新記錄　月內陽光充沛　最高33.5度

在剛過去的九月，未見秋涼，只有炎熱而陽光充沛的天氣，平均氣溫達28.7度，較正常值27.7度高1度，是有記錄以來氣溫第七高的九月份；至月中更連續出現七天熱夜，是有記錄以來九月份的最長連續熱夜紀錄。截至本月，今年熱夜數目已達45天，較其全年正常值多27.2天，是自1884年有記錄以來最多。 在陽光充沛的九月，總日照為216.3小時，較正常值172.3小時多約26%，亦較正常少雨，全月總雨量為198.9毫米，是正常值327.6毫米的約61%。

颱風「劍魚」曾為本港帶來狂風驟雨及雷暴。（資料圖片）

今年九月熱帶氣旋「劍魚」靠近本港，令香港天文台發出熱帶氣旋警告信號。月初「劍魚」及大陸反氣旋的共同效應下，為本港帶來狂風驟雨及雷暴，香港天文台先後發出一號及三號風球，在9月2日雨勢較大，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，西貢、沙田及大埔更錄得超過100毫米雨量。

九月最高33.5度 最低24.9度

月中，港持續普遍天晴及酷熱。在陽光充沛的情況下，9月12日香港天文台的氣溫上升至全月最高的33.5度，翌日香港天文台錄得最高氣溫達33度，是有記錄以來最熱的中秋節。

步入九月中後期，隨着高空反氣旋再度增強，除早晚有幾陣驟雨及雷暴外，本港天氣逐漸好轉。在9月19日本港早上仍有幾陣驟雨，下午轉為天晴乾燥，當日早上的驟雨令香港天文台的氣溫下降至全月最低的24.9度。至月底，本港有煙霞，港內的能見度降至4000米以下。