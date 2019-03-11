【天文台科普】春雷往往伴隨大雨雷暴　雷達回波強弱有暗號？

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

正月已過，預報員總算不用再聽見最怕的新年賀詞：其一是「風生水起」，大家光看字面大概也能明白原因：這四個字讓預報員聯想到熱帶氣旋和風暴潮，真怕怕 ! 另一個賀詞未必年年聽見，但今年特別多：「發過豬頭」。不獨豬年，每年預報員皆如此形容雷達圖像上看到的強回波訊號，它們顯示強對流天氣正在發生，往往伴隨大雨及雷暴。

於新正頭期間也沒有收爐的預報員，早前就看到多家電腦模式預測這星期將有大範圍對流天氣在華南發展，不禁連聲歎氣，也顧不上甚麼吉利不吉利了。其實，正月還未過，春雷已比那舞獅擂鼓更喧聲震天。那麼，到底預報員如何預測「發過豬頭」的情況呢？

踏入春季，影響華南沿岸的氣團逐漸從來自內陸較乾冷的空氣，轉為來自海上較暖濕的空氣。假如氣流源源不絕地提供水汽，「水頭充足」，大氣層內的可降水量便會增加，地面較暖的氣流同時也會提高大氣的不穩定度，有利於對流發展。而如果有造成空氣抬升的機制，例如低壓槽、高空擾動，或夏天較常見的高溫觸發等等，暖濕空氣便會「扶搖直上」，產生強烈的對流活動和雷暴。預報員會結合實況分析和電腦模式預測，判斷是否有適合產生強對流天氣的條件出現，以及出現的地點。隨着雨區靠近，預報員會仔細觀察雷達回波及其他觀測數據，判斷這個「豬頭」是否會繼續「發大」，或將會減弱。

3月6日下午1時36分的雷達影像，低壓槽及高空擾動為廣東帶來雷雨。（香港天文台提供）

雷暴的出現開始頻繁，大家萬勿掉以輕心。除了傾盆大雨、電閃雷鳴已足以帶來一定的危險，在不同的條件配合下，更有機會出現狂風、龍捲、甚至冰雹。切記留意天文台最新天氣預測及發出的警告信號。祝願大家出入平安！

原文：春雷

作者：香港天文台莊思寧