天文台料除夕多雲有雨　最低氣溫17度　元旦短暫時間有陽光

近日天晴和暖，市民假期可外出享受陽光。然而天文台預測，熱帶氣旋巴蓬的殘餘會在未來一兩日為南海北部及華南沿岸帶來雷雨。而一股東北季候風補充會在下周中期影響華南，該區天氣持續清涼，天色逐漸好轉。隨着季候風緩和，下周後期廣東沿岸地區氣溫稍為回升。 除夕將至，不少市民晚上會外出倒數。天文台料下周二（31日）除夕當日多雲，早晚有一兩陣雨，晚上11時各區最低氣溫徘徊攝氏15至17度，市民倒數時要帶備雨傘及外套。

天文台料元旦短暫時間有陽光，早上清涼及有一兩陣微雨。（資料圖片／林若勤）

今日（28日）仍見陽光普照，天文台預測今日下午大致天晴及乾燥，今晚漸轉多雲及有一兩陣雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望明日（28日）間中有雨，隨後兩三日雨勢減弱，天色逐漸好轉。天文台今日亦發出現黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高。

下月6日是24節氣中的小寒，傳統上天氣乾燥而寒冷，標誌開始進入一年中最寒冷的日子。天文台就料本港當日大致多雲，市區氣溫介乎攝氏18至21度。另外，今日上午11時熱帶氣旋巴蓬約位於南海中部，料今晚會減弱為低壓區。天文台估計巴蓬的殘餘會在未來一兩日為南海北部及華南沿岸帶來雷雨。

元旦日起數天有陽光

天文台預測明日多雲，間中有雨，稍後雨勢有時較大，局部地區有雷暴。氣溫介乎17至20度，相對濕度為80%至95%。下周二（31日）就告別2019年，天文台料多雲，早晚有一兩陣雨。氣溫約為17至20度，相對濕度為75%至95%。

下周三（1月1日）踏入新一年，天文台料當日短暫時間有陽光，早上清涼及有一兩陣微雨，氣溫介乎16至20度，相對濕度為70%至90%。下周四（1月2日）起就連續4日可見到晴天，當日料部份時間有陽光。市區氣溫介乎17至21度，相對濕度70%至85%。