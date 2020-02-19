蒲台島對開現海市蜃樓？天文台指冷鋒後或現逆溫層促成

有市民周日（16日）在前往蒲台島期間，疑似拍攝到海市蜃樓奇觀。拍攝者梁譽寶在社區天氣觀測計劃 CWOS上載有關照片，不少網民唧唧稱奇，他其後接受《香港01》訪問時表示，當時靠肉眼未為意該奇觀，事後翻看照片才發現，估計是距離蒲台島超過20公里的萬山群島的島嶼之一。 天文台回覆指，一道冷鋒上周六（15日）晚抵港，翌日北角海面溫度較市區氣溫高，或形成逆溫層，有利形成海市蜃樓景象，或導致「有遠嘅嘢，拉到好近都見到」，但稱該奇觀並不常見，難憑照片判斷。

有市民周日前往蒲台島期間，疑似拍攝到海市蜃樓奇觀。（梁譽寶提供）

拍攝者梁譽寶在周日中午約12時乘船前往蒲台島觀光期間，曾往蒲台島西南面方向用長焦鏡拍攝照片，回家翻看照片時竟發現疑似海市蜃樓奇觀，直言「好神奇，估唔到香港都可以見到」，又估計有關影像是距離蒲台島超過20公里的萬山群島的島嶼之一，因首次遇見甚感難忘。

天文台高級科學主任彭志健回覆《香港01》表示，上周六晚冷鋒南下，至周日市區氣溫達16度，但北角海面溫度則達19度，海面溫度稍高3度，形成逆溫層，加上冷鋒過後大氣較穩定，有利形成海市蜃樓景象，光線折射後或令「有遠嘅嘢拉到好近都見到」，但由於現場觀測資料有限，故難以判斷是否海市蜃樓。至於折射影像底部現「崩口」情況，他估計是水面光線折射所致。

翻查資料，在2006年有東涌居民亦曾疑似拍攝到海市蜃樓景象，從東堤灣畔高層寓所遠眺珠海方向，竟看見50公里外的珠海五桂山及淇澳大橋，但天文台當時分析指沒有逆溫層迹象，產生海市蜃樓機會不大。