天文台長岑智明轉任世界氣象組織要職　一語道出會否再有10號風球

任內先後應對強颱風韋森特、超強颱風天鴿及山竹的「吸風台長」岑智明，本周六（15日）提早退休，退下天文台前線，換了一條跑道，於4月走上國際平台，到日內瓦擔任世界氣象組織（WMO）服務司司長。 他今日（13日）在傳媒茶聚透露，最難忘而又害怕的颱風必數「山竹」，但以「笑看風雲」作為離開政府結語，認為即使經歷天災，最後仍安然度過。至於「十號波」會否隨其遠離本港，他笑言「十號風球好似射箭射紅心，上次射中咗，唔代表下次唔中，睇下好唔好彩。」

岑智明四月將到日內瓦擔任世界氣象組織服務司司長。（盧翊銘攝）

十號風球好似射箭射紅心，上次射中咗，唔代表下次唔中，睇下好唔好彩。 天文台台長岑智明

↓↓ 重溫「山竹」襲港情況 ↓↓

+ 18 + 17 + 16

56歲提早退休 「笑看風雲」作結語

岑智明服務政府34年，在1986年加入政府任職科學主任，2008年升為助理台長，並於2011年4月出任香港天文台台長，成最年輕的華人台長，今年56歲的他選擇提早離任。在傳媒茶聚期間，他以「笑看風雲」四字作為離開政府部門的結語，笑言雖然有時經歷天災，但最後還是安然度過，「放開啲、易過啲」。選擇在這時候退下，他解釋是與世界氣象組織改革有關，又認為做同一個崗位太久也不是好事，希望轉另一條跑道。他認為氣象無邊界，只看香港一個區域並不足夠，「愈睇得遠，愈早預備」，希望日後促進國家間氣象合作。



任台長九年 三度掛10號風波

任職天文台台長近九年，先後發出三次10號風球，但最難忘還是2018年9月中的「山竹」。他說，這是任內最害怕的一個颱風，當年「山竹」未進入香港800公里範圍，已發出一號戒備信號，吹襲前六日亦與其他政府部門商討，形容做法前所未有。他認為歷史中的風暴潮強度均不及山竹，但也不能說到猶如世界末日，否則會引起驚恐，只能提供最科學及客觀預測。

「十號波」會否隨岑退休而遠離，他回應說：「十號風球好似射箭射紅心，上次射中咗，唔代表下次唔中，睇下好唔好彩。」

岑智明服務政府34年，今年56歲的他選擇提早離任天文台台長職位。（盧翊銘攝）

「極端天氣愈來愈多」

面對近年多次破高溫記錄，岑智明指隨海平面上升、颱風日趨強勁，必須做好防禦及應急工作，「冰川會繼續融，海平面繼續上升，極端天氣愈來愈多，短期內無辦法改變。」

至於任內最自豪的項目，岑智明認為是「激光雷達風切變預警系統」。 回想研發的淵源，源於1999年華航客機墜機意外，時任天文台高級科學主任的他，負責監察機場風切變，其後華航申請覆核，岑以專家身份出席聆訊，「日日俾個官審咁濟」，在茶聚上再次澄清當年意外並非由於風切變所致。當年他曾被民航署機師質疑機場風切變系統效果不理想，無法監測晴空無雨時的風切變，倒不如熄掉，但質疑成為激勵，加上華航意外，最終在2005年成功研發全球首個「激光雷達風切變預警系統」，並獲得當年機師認同。