岑智明FB駁通天文台與市民　獲高登仔分享　難忘「李氏力場」爭議

即將退任天文台台長的岑智明任內除了使用個人Facebook帳戶與追風迷及市民互動外，也「勇於」設立官方天文台FB專頁。轉跑道後會否繼續活躍於社交媒體？他在傳媒茶聚時表示，日後遠赴日內瓦，接觸的群體不再局限於港人，正思考日後如何營運社交媒體。 至於會否如前天文台台長林超英般在社交媒體發表對港府政策的個人意見，岑智明指會謹守「不在其位，不謀其政」原則，但會以專業角度分享個人看法。他重申天文台以科學做決策，不涉及政治考慮。

他指天文台以科學做決策，不涉及政治考慮。（盧翊銘攝）

岑智明認為，天文台抱負應是用科學保障生命安全，同時亦要創新及多元合作，否則只會原地踏步。他在茶聚上透露天文台應用程式「我的天文台」的由來，是當年有機師讚賞天文台App「好正」，才得知原來是有市民自行利用天文台氣象資訊製作應用程式，他向時任台長提議由天文台自行製作相關應用程式。他說，推出初期反應一般，後來急起直追加入航空、海洋等資訊，目前在兩個手機應用程式下載平台排名分別在第三位及第六位。

Facebook經營之道：太官腔無人睇

天文台Facebook有近17萬粉絲，岑智明認為仍有進步空間，而較多年輕人使用的Instagram粉絲數目則未如理想，笑言「原來要經營，唔係post一張靚相就得」。至於Facebook經營之道，他稱「太官腔無人睇」，也切忌長篇大論；又指自己並非善於溝通的人，但在這崗位上責無旁貸，故率先士卒與市民互動，豈料反應不錯。

岑智明指離任後謹守「不在其位，不謀其政」原則，但會以專業角度分享個人看法。（盧翊銘攝）

岑智明傳媒茶聚上放有其近乎一比一的人形紙板。（盧翊銘攝）

他笑言率先士卒在Facebook與市民互動，豈料反應不錯。（盧翊銘攝）

「高登仔」助傳達解釋「八號波」無風

除了互動，他認為社交媒體平台的重要性是提供客觀資訊及澄清，例如颱風尤特襲港，掛「八號波」卻無風，中午過後「落波」引來不少市民不滿，他馬上用最快捷方法，則在Facebook解釋原因，讓粉絲幫忙廣傳，甚至獲得「高登仔」幫忙分享。對於不少市民仍相信「李氏力場」影響，岑智明認為不少資訊難辨真假，天文台只能以數據解釋，但認為科學沒有絕對性，永遠有不確定性。