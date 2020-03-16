天文台料周四起一連六日潮濕有霧　周五春分後相對濕度達100%

春回大地，近日天氣和暖潮濕。天文台指預料，一道低壓槽會在明日（17日）於廣西形成，並在隨後兩三日為華南帶來驟雨。受一股海洋氣流影響，周末期間至下周初沿岸地區天氣溫暖，潮濕有霧。 天文台又預測，未來9日相對濕度均高見95%，周六（21日）及下周日（22日）相對濕度更高達100%。另外，亦有多日有霧，抽濕機是時候出動。

天文台預測由周四（19日）起，一連六日會出現潮濕有霧天氣。（資料圖片／余俊亮攝）

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，今日（16日）下午短暫時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東風。展望明日大致多雲，短暫時間有陽光，早晚有微雨，氣溫介乎19至24度。而隨後兩三日有幾陣驟雨，周末期間潮濕有霧。

另外，天文台預測由周四（19日）起，一連六日會出現潮濕有霧天氣。另外，周五（20日）是24節氣中的春分，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕，而晝夜時間長短再次相等。天文台料周五大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。氣溫介乎21至25度，相對濕度為75%至95%。

天文台又預測，未來9日相對濕度均高見95%。（天文台網頁截圖）

春分後兩日天氣亦極為潮濕，天文台料周六部分時間有陽光，早晚潮濕有霧及有微雨。氣溫介乎22至26度，相對濕度最高達100%。周日則部分時間有陽光，早晚潮濕有霧。氣溫介乎22至27度，相對濕度同樣最高達100%。