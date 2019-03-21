【春分節氣】賴床不是懶　原來是「春困」？｜謝嘉雯中醫師

春眠不覺曉，處處聞啼鳥。今天是「春分」，除了是南北兩半球晝夜平分外，也是春季90天的中分點。雖然春天過了一半，香港天氣日趨暖和，但雨水仍多，令人受潮濕影響，出現「春困」的神疲嗜睡現象。

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春天為何特別想賴床？不是睡眠時間不足，更不是懶，而是春日濕氣太盛，令人受「外濕」所困。濕困肌表，則四肢肌肉酸重乏力，並似有濕布裹頭的昏重感。

「春困」不是病，只是香港春天回南天的潮濕氣候，令陽氣一時難以舒發，使我們適應不來，表現困倦。

煲湯為小孩解春困。（GettyImage） 大家可以煲以下湯水，健脾養肝、幫助袪濕，解除「春困」，大人小朋友自然不再賴床，精神抖擻上班上學去。 袪濕湯水解「春困」 椰子薏米粟米湯 材料： 椰子2個 粟米2條 生、熟薏苡仁各30克 蜜棗3至4粒 雞半隻 做法： 椰子切件起肉，與其他材料同熬煮1.5小時。 （如不用椰子，可以椰青代替。準備椰青2個，用小匙刮起椰青肉，與湯料同煲。椰青水可盛起另外飲用或一併煲湯，提升味道。） 功效： 粟米清熱利水，熟薏苡仁健脾，生薏苡仁袪濕，此湯健脾醒胃又帶有椰子獨有的香味，美味又養生。

三豆老黃瓜瘦肉湯

材料：

黃豆45克

赤小豆45克

白扁豆45克

老黃瓜2斤

瘦肉適量

功效：

黃豆補虛養胃，赤小豆清熱袪濕、白扁豆健脾益氣、老黃瓜清熱利水，此湯既能袪濕又可健脾胃，並可預防春天好發的腸胃病：如泄瀉、大便不爽。

抽濕機可幫手！（GettyImage） 家中乾爽人健康 除了湯水食療外，簡單一部抽濕機，令室內保持乾爽，使人免受外濕影響，穩定的濕度，可減少細菌滋生，有助預防胃腸病和感冒。 「上薄下厚」防着涼 春天穿衣而宜採取「上薄下厚」的原則，下身要保暖，上身穿長袖薄衣，再配上風衣，那麼下雨潮濕時不怕着涼，氣溫暖和時又不怕悶熱，有助預防感冒。 戶外伸展助長高 如天氣暖和，可與孩子多作戶外伸展的活動;如行山、踩單車、放風箏等，有利陽氣的舒發，亦順應春天木氣升發的特點，有助孩子骨骼發展，快高長大。

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