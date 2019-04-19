【有片】復活節竟與「春分」有關？拆解每年計算假日方法

每年也有復活節，卻從不確認每年復活節日期。既然復活節是西方節日，為何不如聖誕節般有既定日子，反而如中國節日般因農曆計算而每年不同?即點擊觀看影片，《新聞加零一》為大家拆解每年復活節的計算方法以及香港的假期制度。

每年的復活節日期是如何計算出來?

黃牧師指每年的復活節都是星期日，想要計算復活節的日期，你需要一本同時列出了農曆和新曆日子的日曆。首先揭到新曆3月21日，再找該日之後的下一個農曆十五，最接近的星期日便是復活節。不過若如今年般，3月21日剛好是農曆十五，那便要順延至下一個農曆十五，最接近的星期日了。至於為何是3月21日呢?因在公元前325年的尼賽亞大公會議中，決定把春分(太陽直射在赤道之上，南北半球的日照和夜晚時間相等都是12小時)定於3月21日。然而這個春分與廿四節氣中的春分不同，因在天文學上，太陽不會每年也在21日直射在赤道上，因此廿四節氣中的春分日子每年也有不同。但在尼賽亞大公會議上，為免造成混亂，因此訂立3月21日為春分。不過不是每個群體也是跟隨這個決定，有着各種宗教和政治的考慮，例如東正教仍採用羅馬時代的曆法、猶太人是過紀念以色列人出埃及的逾越節。

為何復活節不是勞工假?

不是每位香港人也能於復活節時放假，皆因香港有兩種不同的假期制度，分別是勞工假和銀行假。勞工假和銀行假受不同法例保障，勞工假是根據《僱傭條例》，每年有12天法定假日。而銀行假就是根據《公眾假期條例》，每年有17日公眾假日。銀行假比勞工假多5天，分別就是3天跟復活節有關的假期，還有佛誕和聖誕節翌日(拆禮物日)。

兩種假期制度分別於不同時期訂立，首先銀行假是參照英國的《1871年銀行假期令》而訂。在1875年香港首次為公眾假期立法，制訂了《假期條例》，希望使銀行在指定的銀行假期休業，令一般商業交易暫停，讓整個社會也可在這些日子期間享有假期。其後經多次修訂後公眾假期由9天增至現時的17天。

而勞工假則要到60年代才訂立。由於50年代起，香港工業發展蓬勃，很多工人需每天長時間工作，因必須放棄工資才能休假，因此很多人也未能於法定假日時放假。於是政府於1961年修訂《工業僱傭(有薪假期與疾病津貼)條例》，規定受僱於工業經營(包括工廠、石礦場和建築地盤)的工人可享有有薪法定假日。由於主要受惠對象是本地華工，因此訂下了6天有薪法定假日，而該6天法定假日均與中國傳統節日有關。經藍領不斷爭取下，勞工假終於在1999年增加至12日。

香港是唯一一個使用兩種假期制度的地方嗎?

香港並不是全球唯一一個，使用兩種假期制度的地方。例如英國雖有法定28日的年期，亦有銀行假。但法例上並沒有規定僱主一定要提供有薪銀行假，僱主亦可選擇將銀行假納入28日的法定年假內。然而，多年來香港社會一直有不少聲音，要求將兩種假期制度統一，爭取全港一起放17日的銀行假，一同享受假期福利。

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