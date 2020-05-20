天文台料周四、五大驟雨及狂風雷暴　下周三復課遇驟雨

近日本港天氣不穩，時晴時雨。天文台預料，一道低壓槽會在中國西南部發展並逐漸移向華南沿岸，在明日（21日）和周五（22日）為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著與低壓槽相關的雨區在周末期間稍為減弱，廣東沿岸天色較為明朗。 中三至中五學生將於下周三（27日）復課，天文台預料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫達攝氏31度，學生出門時緊記帶備雨傘。

天文台料明日（21日）和周五（22日）會有大驟雨及狂風雷暴。（資料圖片／張浩維攝）

天文台表示，一道低壓槽正為南海北部帶來不穩定天氣，與其相關的驟雨及雷暴持續影響本港以南海域。預測今日（20日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩東至東南風。低壓槽料在下周初於南海北部徘徊，沿岸地區天氣仍然不穩定。

天文台預測近日會有雨，但現實中會出現晴天。天文台在Facebook解釋指，與低壓槽相關的強烈對流雲團發展有頗大隨機性，暴雨實際出現的時間、地點和強度，會與電腦預報有差別，這亦是目前電腦預報模式存在的局限。

天文台預料下周三（27日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

展望明日及周五初時有大驟雨及狂風雷暴，周末期間驟雨減少。而明日及周五兩日氣溫同樣介乎25至29度，相對濕度則為80%至95%。至下周日（24日）料可重見陽光，天文台預測下周日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫回升至介乎26度至31度，相對濕度則為75%至95%。

停課多時，中三至中五學生將於下周三復課。天文台料下周三有驟雨，氣溫介乎26度至31度，相對濕度則為75%至95%。