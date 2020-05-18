天文台料連續10天驟雨雷暴　教你用App邊度落雨即時通知

香港天氣轉差，今早（5月18日）更一度發出黃色暴雨警告信號，而天文台預計連同今天一連10天都有驟雨。要知道何時及哪裏會下雨，其實有一個App可以幫到你。

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天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，本港方面，今早多處地區錄得超過30毫米雨量，預測今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。吹和緩西南風。

（資料圖片）

不過驟雨雷暴還只是開端，事關天文台九天天氣預報估計，未來9天都有驟雨，更連續多天有雷暴，大家記得要留意天氣變化及帶備雨傘！

（九天天氣預報）

當然出門最怕突然下雨，其實有一個App可以實時預報附近地點會否下雨， 讓你做好準備。

出門必備天氣App 邊度落雨即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

↓↓↓ 天文台App「定點降雨預報」使用方法 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

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