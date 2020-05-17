咪再信貨櫃碼頭消息！天文台講解颱風警告訊號真相：冇掛波時間表

風季即將來到，每次打風前夕總會有不少「貨櫃碼頭消息」、「掛波時間表」、「聽日一定8號」之類的訊息瘋傳。天文台最新一集《氣象冷知識》以〈風季備忘〉為主題，澄清各種市民對於天文台發出颱風訊號的誤解！

每到風季，不少人都會收到所謂的貨櫃碼頭消息，但天文台指其實這些消息都不可信。（資料圖片）

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颱風殺到，Whatsapp總會收到各式各樣的「內部傳閱！打風時間表！」、「天文台預定掛波時間」、「朋友做天文台同我講」訊息，但其實這些訊息通通不可靠。天文台在〈風季備忘〉中指出，一直沒有為特定行業提供所謂的「掛波時間表」，希望市民不要「總是要犯同樣的錯誤」，相信此類網上流傳的不實訊息。

↓↓↓ 天文台解釋「掛波時間表」並不可信 ↓↓↓

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天文台指出，發布颱風警告訊號的時候，一直有特定機制，每當發出熱帶氣旋警告訊號後，天文台每小時都會更新一次熱帶氣旋資料，同時提醒改掛更高或更低警告的可能性。其中「預警八號特別報告」在1987年已經預行，用意是希望住得較遠或離島居民在發現特別報告之後就能開始回家，並讓學校能採取應變措施，確保學生可以安全回家。同時此時天氣應該已經轉壞，報告可提醒市民遠離岸邊，停止水上活動。

↓↓↓ 天文台亦解釋熱帶氣旋警告訊號及預告八號警告的意思 ↓↓↓

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天文台亦提醒市民，想要收到及時的颱風資訊，可以安裝「我的天文台」應用程式，並收取推送通知，又或登上天文台網頁都可以得知相關資訊。

最後，如再收到常被瘋傳的「我爸爸在天文台工作，下個月一定有8號」訊息，大家就要小心不要再中伏了，皆因天文台提醒大家：「可以話畀你知下個月肯定有8號，你睇下個月曆！」

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天文台上載一段影片解決氣象知識，獲網民讚好。（天文台影片截圖）

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