天文台料下周一、二有狂風雷暴　下周四起連續五日氣溫高見32度

本港近日天氣不穩，亦經常烏雲密佈。天文台預料一道低壓槽會在明日（24日）於華中形成，並在隨後一兩日為華南沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。受高空反氣旋影響，下周中後期廣東沿岸天色好轉，天氣炎熱，下周四（28日）起更一連五日市區氣溫高見攝氏32度。 中三至中五學生將於下周三（27日）復課，天文台料當日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，學生出門時緊記帶備雨傘。

中三至中五學生將於下周三（27日）復課，天文台料當日部份時間有陽光，局部地區有驟雨。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸及南海北部，預測今日（23日）大致多雲，局部地區有驟雨；吹和緩東風，風勢間中清勁。在驟雨影響下，氣溫亦稍降，今日中午12時多區氣溫徘徊25至26度，天文台則錄得26.1度。展望明日天色稍為好轉，周一（25日）、二（26日）間中有驟雨及雷暴。

天文台料下周三起天色好轉，氣溫介乎26至31度，相對濕度為70%至95%。下周四則部份時間有陽光，氣溫料回升至介乎27至32度，炎熱天氣料維持至6月1日，市民於戶外要小心避免中暑。

天文台料下周中後期廣東沿岸天色好轉，天氣炎熱。（天文台網頁）