天文台取消黃色暴雨警告　雷暴警告仍生效

中午12時40分，天文台取消所有暴雨警告信號。 較早前，天文台於上午11時40分，改掛黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。 而天文台曾在10時35分發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢持續。天文台於10時05分，亦一度發出黃色暴雨警告。 另外，雷暴警告亦在上午9時40分發出，有效時間至下午2時分。

天文台於11時40分改發黃色暴雨警告。（張浩維攝）

香港天文台在上午11時40分改掛黃色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。另外，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道；可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台提醒，市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

勞工處提醒，僱主在暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排，在暴雨警告取消後，應考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員上班的安排，有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。



勞工處發言人說：「在暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況而作出彈性處理。由於暴雨屬無可避免的自然災害，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。僱主應了解事件的成因，仔細考慮個別僱員的情況，不應輕易處分或解僱有關僱員。」



發言人提醒僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定。僱主亦不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因黑色暴雨警告未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定，即屬違法。僱主亦必須緊記，根據《職業安全及健康條例》，他們有責任為僱員提供及維持安全的工作環境。

香港天文台在上午10時35分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

+ 3 + 2

天文台在今日上午9時40分發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

在上午10時15分，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 留在室內。在室外的人士應儘快躲入建築物內。

2. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

3. 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。

4. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。

由於紅色暴雨警告信號已經發出，民政事務總署緊急事故協調中心現已運作，該署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心，詳情可致電25728427查詢。

另外，所有下午校今日下午停課；正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

社會福利署亦宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。但市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。