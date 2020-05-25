天文台料周二仍有雷雨　周三復課日重見陽光　最高氣溫30度

本港近日天氣不穩，烏雲滿佈。天文台今日（25日）一度發出紅色暴雨警告信號，並預測與低壓槽相關的驟雨及雷暴會在明日（26日）繼續影響華南。隨著低壓槽在本周中期稍為遠離華南沿岸，區內天色將稍為好轉。天文台預料一股西南氣流會在接近周末至下周初，為廣東沿岸帶來驟雨。 連日來大雨紛紛，天文台料周三（27日）終重見陽光，但有幾陣驟雨。中三至中五學生將於周三復課，屆時緊記帶備雨傘。

本港近日天氣不穩，今日（25日）天文台更一度發出紅色暴雨警告信號。（張浩維攝）

今日本港滂沱大雨，截至中午12時，以屯門及赤鱲角一帶雨量最多。受暴雨影響，各區溫度亦只徘徊在攝氏25至26度，天文台於近正午則錄得26.1度。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。預測今日多雲，有大驟雨及狂風雷暴；稍後驟雨減少，吹和緩南至東南風。展望明日有雷雨，隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。明日氣溫介乎26至30度，相對濕度則為80%至95%。

天文台料周三（27日）終重見陽光，但有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

停課四個月後，中三至中五學生終於周三復課。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎26至30度，相對濕度則為75%至95%。時晴時雨的天氣料維持至下周一（6月1日），天文台料下周二起（6月2日）部分時間有陽光。氣溫亦回升至介乎28至32度，相對濕度則為70%至90%。