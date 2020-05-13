面對氣候變化帶來的極端天氣，本港亦難獨善其身。繼去年成為有紀錄以來最暖的一年，今年平均氣溫亦料會偏高。香港天文台台長鄭楚明警告，若增溫情況持續，數十年後本港氣溫最高或達攝氏40度，「即是將來好容易都見到40度或以上，出面溫度熱過個人，影響係好大」。 不少市民對2018年超強颱風「山竹」吹襲的情景仍記憶猶新，鄭楚明就指，氣候變化下，降雨將會更多；而颱風風力亦會更強，「風力可以好勁，隨時都到超強颱風」。他希望港人可共同努力減少碳排放，「人人都要做，積少成多，唔好行一條最差嘅路」。

天文台長鄭楚明專訪：

警告高溫40度或變常事 颱風隨時到超強

接岑智明棒不想「吸風」 入行30年繼續貼地

上任後最驚落雨 冀推降雨概率預報

鄭楚明於天文台工作逾30年，今年2月接任台長一職。（曾梓洋攝）

全球暖化 升溫或遠超巴黎協定限制

今年母親節氣溫創逾半世紀新高，天氣炎熱難耐，但未來氣溫恐再急升。剛於今年2月中接任為台長的鄭楚明接受《香港01》訪問時表示，有人認為氣候變化只是「靠嚇」，但他一面認真強調「唔係嚇人，實際真係發生緊」，並認同情況有如「溫水煮蛙」，改變一路累積，但長時間後才發現影響。

《巴黎協定》希望將全球氣溫升幅限制在工業革命前的1.5度之內，鄭楚明直言現時氣溫升幅已達1.2度，「剩番好少，用𠵱家趨勢睇10年、20年就到（上升1.5度）」。不足兩度的升幅看似輕微，但鄭警告若「再唔做嘢」，至本世紀末升溫或達三至六度，「香港最高溫係2017年36.6度，簡單加上去已經過晒40度，第時呢個情況會更加多」。

面對係落雨可能落得大啲，隨時有暴雨發生都未定；第二如果有颱風啲風可以好勁，隨時都到超強颱風，走埋嚟影響都好大，對所有氣象單位挑戰都係大。倒番轉係咪大家都可以出一份力減排？緩解番趨勢，唔好行一條最差嘅路。 天文台台長鄭楚明

氣候變化下降雨恐更多 颱風風力更強

遍地塌樹瓦礫、水浸及腰等一幕幕颱風情景觸目驚心。鄭楚明認為氣候變化除了為全球氣象單位帶了挑戰，市民亦會面對更多降雨、更強颱風，憂慮對民生影響極大。他解釋空氣溫度上升，所儲的水氣亦增加，轉變為熱帶氣旋帶來更多能量，「面對係落雨可能落得大啲，隨時有暴雨發生；第二係如果有颱風發生啲風可以好勁，隨時到超強颱風」。

至於展望今年天氣，鄭維持年初預測今年本港6月或以後踏入風季，全年約四至七個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，雨量則會偏少。

▼氣候變化致極端天氣頻生▼

+ 6 + 5 + 4

辦公室關燈不開冷氣 鄭楚明：減排要全港市民一齊努力

步入鄭楚明的辦公室中，即使他在內工作亦甚少開燈，行過或以為他不在裡面；辦公桌旁邊則有把座地風扇。有別於其他政府官員全套西裝見人，鄭訪問時僅穿上短袖恤衫，連領帶亦沒有繫上，他笑言「咁會涼爽啲，冷氣都唔使開，開風扇已經好夠涼！」他又解釋未有開燈是因辦公桌後已有一扇大玻璃窗，「天然光已經好夠，試過做到夜晚6、7點都唔開燈」。

前天文台台長林超英及環境局局長黃錦星等經常「鬥少電費」，鄭楚明笑言「好難同佢哋鬥，佢哋太叻啦」，但他強調減排須全港市民一起努力，緩解氣候變化，「要大家一齊去做，用少啲水，可以慳啲就慳啲」。

疫情下碳排放減少 鄭楚明：唔覺得咁短時間（氣候變化）會好咗

新型冠狀病毒肺炎疫情下，經濟活動大部分要暫停，飛機航班數目亦大減。雖然碳排放減少，但鄭楚明認為對整體氣候變化影響不大，「氣候變化係睇好長時間趨勢，呢下跌一跌，疫情之後又全部恢復番，唔覺得人類咁短時間停活動（氣候變化）會好咗」。

另外，在疫情下天文台的公眾服務亦受影響，鄭楚明表示原本3月舉行的開放日往年有逾萬人參與，今年因疫情而要取消；另外國際會議亦要改為於網上舉行。至於何時可回復正常？鄭指「要等情況再好啲先」，並強調預報等服務不受影響。