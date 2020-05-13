天文台長鄭楚明專訪｜上任後最驚落雨　冀推降雨概率預報

談及上任最怕的事，天文台台長鄭楚明首想到是「落雨」，面對變幻莫測天氣，雷暴由無到有或只是半小時內的事，連電腦也未必完全掌握變化，要趕在市民返工返學前發暴雨警告更是一大難題，至今也只能「盡做」。 為了讓市民更容易掌握降雨情況，鄭楚明正研究為降雨及雨勢等提供概率預報，簡單如多少成機會下雨、多少成機會下暴雨，為未來一周重要天氣變化提供額外資訊，令準備出門的市民有心理準備，設計目標是簡單、易明、有用，希望任內可推出。

鄭楚明說天氣變幻莫測，提醒「唔好以為黃（雨）咋，其實可以唔細，之後都可以變成紅（雨），甚至黑（雨）」。（曾梓洋攝）

「水浸都係黃雨」成部分地區居民心中的疑問，鄭楚明解釋暴雨警告作用是提醒市民降雨影響範圍廣，有機會引發水浸、山泥傾瀉，甚至交通癱瘓，但黃雨或接近黃雨亦有機會造成水浸。就算好大雨，甚至水浸，他稱可能只是局部地區情況，未達發出暴雨警告程度，故後期天文台推出局部地區大雨報告，列出受影響地區及雨量，提醒市民該處可能因大雨引致水浸，同時提醒「唔好以為黃（雨）咋，其實可以唔細，之後都可以變成紅（雨），甚至黑（雨）」。

至於可否趕在返工返學前發出暴雨警告？鄭楚明認為天氣變幻莫測，雷暴由無到有或只是半小時內的事，「有機會喺遠處好犀利，但嚟到無晒，亦可能喺遠處無嘢，但嚟到發展得好犀利」，新台長大呻「難搞」，連電腦也未必完全掌握變化，難以提早數小時提醒，「盡做，但唔係次次得」。

目前氣溫有概率預報，鄭楚明新上任有新構思，正研究降雨概率預報，例如降雨機會多大？下大雨機會又有多大？讓公眾有心理準備，但這只是一個初步構思，背後亦涉多個研究，非想做就有，希望最後的成品令公眾感有用及易用，期盼任內可推出。

鄭楚明提醒市民打風時不要走去岸邊「追風」，「今次無事可能係好彩，但突然一個浪打來就有機會被沖走」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

AI助天氣預測

天文台近年在天氣預測加入人工智能（AI）分析數據，例如在超強颱風「山竹」襲港期間，AI可從新聞中抽取關鍵字變成有用數據，例如何時何地有塌樹，再於圖像上顯示；若某處塌樹情況不斷加劇，或與風勢及風向轉變有關，令天氣預報員更容易掌握影響範圍，日後應用範圍更廣。

此外，疫情下市民安在家中的時間更多，鄭楚明構思拍攝更多教育短片，例如教市民觀雲，以軟性方法推行公眾教育，相信大眾接受度更高。