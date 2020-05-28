天文台夏季天氣預報出爐　兩原因推高氣溫　料偏熱多雨機會較高

天文台早前預告今年平均溫度很有可能成為最高氣溫記錄的首十位。根據今日（28日）新出爐的夏季（6月至8月）季度預報，預測今夏氣溫介乎正常至偏高的機會略高，雨量正常至偏多也有較大機會，預料本港迎來熱辣辣而多雨水的夏日。天文台預測進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目，維持3月時評估4至7個。

天文台預料本港迎來熱辣辣而多雨水的夏日！（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

天文台今夏（6月至8月）天氣預報：

氣溫正常至偏高（平均氣溫攝氏28.3至28.6度至高於28.6度）

雨量正常至偏多（總雨量1,021至1,509毫米至多於1,509毫米)

厄爾尼諾減退 全球暖化及城市化推高氣溫

天文台指出，自去年11月開始，赤道太平洋的整體水溫持續高於正常，儘管其溫度距平相對較小。由於該區水溫偏暖的情況已持續達6個月，一次厄爾尼諾事件已經形成。不過綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋水溫會在未來一兩個月下降，並逐漸過渡至「ENSO中性」狀態（即非厄爾尼諾或拉尼娜現象），則這次厄爾尼諾事件將會是短暫和偏弱。統計分析顯示「ENSO中性」狀態時，香港夏季雨量正常至偏多的機會略高。

在氣溫方面，受全球暖化和本地城市化影響，香港夏季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，世界各地氣候模式預測今年夏季華南的溫度正常至偏高。

此外，世界各地大部分氣候模式預測今年夏季華南偏南風較正常強，有利水氣輸送，該區降水正常至偏多，綜合考慮有關資料和赤道太平洋水溫的發展趨勢，預料香港今年夏季雨量正常至偏多的機會略高。

（天文台網站截圖）

6.4迎驟雨雷暴 短暫時間有陽光

回看本港近日天氣，今早迎來幾陣驟雨，局部地區更有雷暴，下午則短暫時間有陽光。由於現時影響廣東沿岸的低壓槽會移離該區，隨着西南季候風在未來兩三日影響華南沿岸，令該區間中有驟雨。天文台預測，明日（29日）起一連三日繼續多雲、有驟雨及雷暴，短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。

天文台又預料高空反氣旋會在下周初至中期為中國東南沿岸帶來炎熱的天氣，該區天色好轉，料本港踏入6月開始進一步升溫，最高溫達32度，部分時間有陽光及有幾陣驟雨。6月4日當天，天文台預料大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。至下周末本港天氣再次轉差，將迎來幾陣驟雨及雷暴。