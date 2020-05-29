天文台料西南季候風為周末帶來驟雨　下周一起一連七日高見32度

本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台表示，西南季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區間中有驟雨，預料高空反氣旋會在下周初至中期為中國東南沿岸帶來炎熱的天氣。 天文台又料，由下周一（6月1日）起，將一連七日市區最高氣溫高見攝氏32度，亦有陽光及驟雨。下周四（6月4日）是六四事件31周年，往年均會有燭光晚會，但今年在「限聚令」下或無法舉行。天文台就料當日部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨。

天文台料下周一（6月1日）起，將一連七日市區最高氣溫高見32度，市民在戶外要注意避免中暑。（資料圖片／張浩維攝）

天文台指，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，現時影響廣東東部沿岸的偏東氣流正逐漸被一股偏南氣流取代。料本港今日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光，吹和緩東南風。而在中午12時許，天文台錄得29.5度，新界多區則錄得30度以上，元朗更錄得32度。

天文台展望未來一兩日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，下周初至中期天氣炎熱。明日（30日）料大致多雲，有幾陣驟雨；早上有雷暴，下午短暫時間有陽光。氣溫介乎27至31度。

天文台表示，西南季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區間中有驟雨。（天文台網頁截圖）

下周四是六四事件31周年，天文台料下周四部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度70%至90%。

下周五（6月5日）是廿四節氣中的「芒種」，即梅雨季節即將結束，轉變為午後雷陣雨，天氣也會逐漸轉為乾熱。天文台料周五短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎28至32度，天氣炎熱，市民在戶外要注意避免中暑。