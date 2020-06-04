天文台今發酷熱天氣警告　料下周一起連續六日氣溫高見32度

本港近日天氣炎熱，今日（4日）天文台更於上午9時40分發出酷熱天氣警告。天文台表示，一股活躍的西南氣流會在未來兩三日影響華南，該區天氣轉趨不穩定，周末期間驟雨較多。隨著南海北部的高空反氣旋增強，下周初至中期廣東沿岸天氣普遍晴朗及炎熱。 天文台又預料，由下周一（8日）起連續六日市區最高氣溫達攝氏32度，市民在戶外要多飲水避免中暑。

本港近日天氣炎熱，今日（4日）天文台更於上午9時40分發出酷熱天氣警告。（資料圖片／張浩維攝）

今日正午12時，各區氣溫升至逾30度，天文台錄得31.1度，西貢更錄得33度。天文台於上午9時40分發出酷熱天氣警告，並提醒市民要避免長時間在戶外活動，以免中暑，亦要充分喝水，但應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋中國東南沿岸。同時，驟雨正影響廣東沿岸。料今日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風。展望明日（5日）部分時間有陽光，周末期間驟雨增多。

天文台展望明日（5日）部分時間有陽光，周末期間驟雨增多。（天文台網頁截圖）

明日是廿四節氣中的「芒種」，代表天氣逐漸轉為乾熱。天文台預測明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。氣溫介乎28至32度，相對濕度75%至95%。周六（6日）則料大致多雲，有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有狂風雷暴；氣溫亦稍降為介乎27至30度。

去年6月12日的包圍立法會行動為反修例事件的重要時刻，下周五（12日）便是一周年，各區或會再出現集會及行動等。天文台料當日部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度70%至90%。