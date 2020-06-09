預測周日有雷暴　天文台：低壓區將進入南海北部　路徑仍存變數

本港連日天氣不穩定，天文台預計今日（9日）本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，展望本周中後期廣東沿岸天色好轉。天文台預測，菲律賓以東海域的低壓區會在本周後期進入南海北部，周末期間廣東沿岸天氣將漸轉不穩定，並修訂下周日（14日）預測，由昨日料部分時間有陽光，轉為「大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴」。

今年風季由6月開始，市民要開始做好準備。（資料圖片／盧翊銘攝）

天文台表示，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早荃灣錄得超過10毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。展望未來數天部分時間有陽光及炎熱。

（天文台網頁截圖）

星期六酷熱 最高33度

隨着高空反氣旋增強，本周中後期廣東沿岸天氣炎熱，天色好轉。周三至周六由部分時間有陽光，轉至大致天晴，市區最高升至32至33度，周六的日間酷熱。

天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，並在本周後期進入南海北部，周末期間廣東沿岸天氣漸轉不穩定，但其強度及路徑仍存在變數。

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兩大測機構預懸殊

會否打風？依照天文台今日上午11時半發表的九天天氣預報，預測周六只吹和緩（3至4級）東風，下周日略為增強，吹和緩至清勁（4至5級）東至東南風，未見風力明顯增強。

兩大預測機構的推算懸殊，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測與天文台相若，對港影響不大；但美國全球預報系統（GFS）的預測，則傾向低壓區會增強為熱帶氣旋，直接吹襲香港。

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測↓↓

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↓↓美國全球預報系統（GFS）預測↓↓

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