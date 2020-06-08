天文台發預示：廣闊低壓區於菲律賓以東海域發展　周末天氣不穩

近日本港天氣惡劣，天文台亦一連三日發出暴雨警告信號。雖然天文台料本周中後期天色好轉，但今日（8 日）發出預示，指一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末至下周初為呂宋海峽及南海東北部帶來不穩定天氣，其後的發展及移動仍存在變數。 兩大預測機構歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）則同樣預計，一個熱帶氣旋將於下周初逼近華南，十分接近香港，不過仍要視乎未來變化。

天文台指一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展，其後的發展及移動仍存在變數。（資料圖片／張浩維攝）

天文台今日發表的九日天氣預報，未來一周大致炎熱及有驟雨，未見有打風跡象。（天文台網頁截圖）

天文台廣闊低壓區會在周末至下周初為呂宋海峽及南海東北部帶來不穩定天氣，而本港則預料會部分時間有陽光，周六（13日）日間更酷熱，市區氣溫高達攝氏33度；下周日（14）至下周二（16日）則有幾陣驟雨。

至於風力方面，未來一周主要吹和緩南至西南風，至下周日及一離岸間中吹清勁強風，未有打風跡象。

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測↓↓

+ 3 + 2

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，一個熱帶氣旋約於周六橫過菲律賓北部，並大致移動向本港及珠三角方向。該熱帶氣旋約於下周二最接近本港，其後則逐漸消散。

而美國全球預報系統（GFS）則同樣預計，低壓區會於周六橫過菲律賓北部，下周一（15日）最接近本港。

↓↓美國全球預報系統（GFS）預測↓↓

+ 3 + 2

天文台3月下旬預測，今年會有4至7個熱帶氣旋影響香港，即會進入本港500公里範圍，料風季6月起才開始。不過上月熱帶氣旋黃蜂在吹襲菲律賓後，一度逼近香港東南面800公里防線，惟最後在菲律賓呂宋至台灣之間海域減弱並消散。