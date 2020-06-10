打風？天文台料低壓區漸發展　周末酷熱　下周日有狂風驟雨及雷暴

本港近日陰晴不定，經歷連日大雨，本港又迎來晴天！天文台預測位於菲律賓附近海域的低壓區會逐漸發展，並在本周後期進入南海北部，令本港周末時天氣酷熱，市區最高氣溫升至攝氏33度，但其強度及隨後的路徑仍存在變數，本港下周日（14日）料再迎來狂風驟雨及幾陣雷暴。

天文台料本港下周日迎來狂風驟雨及幾陣雷暴。（資料圖片 / 張浩維攝）

今早陽光普照，部份時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，正午時分本港多處地區的氣溫上升至32度或以上，打鼓嶺更升溫至33.7度。天文台發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應保持警惕，多補充水分。

高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，而位於菲律賓附近海域的低壓區會逐漸發展，並在本周後期進入南海北部，但其強度及隨後的路徑仍存在變數。天文台預料本周五及六（12日及13日）大致天晴、日間酷熱，局部地區有驟雨，料市區最高氣溫達33度，或發酷熱天氣警告。

至下周日及一廣東沿岸天氣轉為不穩定，天文台料本港下周日迎來狂風驟雨及幾陣雷暴，其後一連五日有驟雨，下周二起將部分時間有陽光，氣溫介乎27至32度。

低壓區會否形成熱帶氣旋影響本港？目前天文台未有熱帶氣旋路徑圖，但根據九天天氣預報，下周日風勢較早前預測增強，料當日東至東南風達5級，離岸間中達6級，則風力猶如三號風球強風信號。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，一個熱帶氣旋周五橫過菲律賓北部，其後逐漸移近本港，料下周日在本港東面掠過，登陸後消散。而美國全球預報系統（GFS）則預計該熱帶氣旋在下周一最接近本港，並在香港西面掠過，登陸後減弱。