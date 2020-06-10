星期日打風？　解讀天文台九天天氣預報　埋藏兩個「訊息」

風季6月開始，天文台近兩日都指出，位於菲律賓中部的低壓區會逐漸發展，並在本周後期進入南海北部，但其強度及隨後的路徑仍存在變數，預料星期日及星期一廣東沿岸天氣轉為不穩定。從Windy.com可看到，兩大天氣預報機構都預測有一個熱帶氣旋在下周初在香港附近掠過。 天文台的預測又如何？其實天文台的九天天氣預報藏有兩個「訊息」，當中預測下周日（14日）吹東至東南風5級、離岸間中6級，根據蒲福氏風級表，6級強風即平均風速達每小時41至51公里，即3號風球風力，惟並不一定會發出3號強風信號；天文台預測本周六（13日）吹東風，下周日吹東至東南風，下周一轉吹南風，可見天文台在今日（10日）傾向預測該熱帶氣旋系統會在香港南面移向珠江口西面一帶，即預測會西登，對港影響較東登為大。

本港近日天氣飄忽，未來數日局部地區有驟雨，周日更將會有狂風驟雨。（資料圖片）

天文台預料，周日將狂會風驟雨，並有幾陣雷暴。（天文台截圖）

周日離岸風力達3號風球

天文台下午4時半發布的九天天氣預報，料下周日將有狂會風驟雨，並有幾陣雷暴，預料吹5級東至東南風。參考資料，5級意指風勢清勁，平均風速達每小時31至40公里；而離岸則間中吹6級強風，屬強風程度，平均風速達每小時41至51公里。

至於當日會否「掛波」？資料顯示，若要掛8號風球，持續風力需達每小時63至117公里，陣風更可能超過每小時 180公里。而3號風球則需持續風力則要達每小時41至62公里。換言之，按照天文台的預測，當日或有可能要掛3號風球，但並非必然。

+ 4 + 3 + 2

內地中央氣象台預測，未來20天將有一至兩個颱風生成，其中一個將於15日（下周一）前後影響華南沿海。

兩大預報機構對登陸地點預測存分歧

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS）都預測位於菲律賓的低壓區會逐漸增強，並掠過呂宋島進入南中國海，朝西北方向移動，下周日日間至深夜十分接近香港。雙方都預測該熱帶氣旋並不強，中心氣壓為997至998 hPa，即介乎熱帶低氣壓至熱帶風暴級。

惟對於登陸地點，雙方分歧明顯，當中ECMWF預測其在「埋岸」前明顯減弱，會在香港以東的汕尾登陸，即屬東登；但GFS則預測會採取較西路徑，在香港以南海域掠過，在珠江口以西的台山至陽江之間登陸，即會西登。

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）預測路徑圖↓↓

+ 6 + 5 + 4

東登／西登對港影響極不同

一個熱帶氣旋「東登」抑或「西登」，對香港的影響截然不同。根據天文台資料，由於氣流在北半球以反時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥；相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮。所以若是後者，將會帶來巨大風災。

【01天文台】熱帶氣旋東或西登陸 破壞程度差天共地

天文台這次預測又如何？九天天氣預報顯示，本周五及周六大致天晴，日間酷熱，料是受到熱帶氣旋前沿下沉氣流影響。周六先吹微風（2級），後轉和緩（4級）東風 ,下周日轉吹清勁（5級）東至東南風、離岸間中達強風程度（6級），下周一轉吹南風4級，初時離岸5級，當中未見吹西至北風，可見天文台在周三的預測傾向「西登」。

當吹東至東南風時，東南風有可能把海水推向岸邊，加上大雨，沿岸水浸風險增加，市民需留意。惟現時該低壓區仍在發展初段，因此預測仍有可能改變。