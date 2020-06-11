酷熱警告生效　低壓區周末逼近　下周日狂風驟雨　風勢如三號風球

受高空反氣旋影響，為本港帶來晴朗而炎熱的天氣，正午時分多區升溫至攝氏33度或以上，天文台在中午12時15分發出酷熱天氣警告。 不少市民關心數天後會否打風，天文台表示現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數，預料該低壓區會在周五晚進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸，下周日（14日）天氣轉壞，將迎來頗大風勢及有狂風驟雨。根據九天天氣預報，下周日吹東至東南風6至7級，則風力可達三號風球。

踏入風季，天文台預測一個低壓區會在周五晚進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸。（資料圖片 / 張浩維攝）

高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，天文台表示，現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數，預料該低壓區會在周五晚上進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸。回看本港，天文台預測周五及六大致天晴、日間酷熱，市區最高氣溫達33度， 但周六稍後有驟雨及狂風雷暴，天氣開始轉差。

至下周日，天氣轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨，氣溫介乎26至30度，料當日吹東至東南風6至7級。根據蒲福氏風級表，7級風屬強風程度，即平均風速達每小時52至62公里，即相等於3號風球風力。

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）預測路徑圖↓↓

+ 4 + 3 + 2

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區越過菲律賓後逐漸增強，料下周日早上正面衝擊本港，中心氣壓為998 hPa，可達熱帶風暴程度，但登陸後在同日消散。至於美國全球預報系統（GFS）則預測低壓區在下周日於本港西面掠過，但強度並不高，最接近本港時中心氣壓為1003hPa，則只有熱帶低氣壓程度，登陸後消散。

天文台預測，下周一（15日）大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，其後一連五日短暫時間有陽光，亦有驟雨，氣溫介乎28至32度。

（天文台網站截圖）