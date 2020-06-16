天文台預測夏至前迎多日酷熱天氣　端午節短暫時間有陽光及有驟雨

天文台發出酷熱天氣警告，料今日市區最高氣溫達攝氏33度。受副熱帶高壓脊影響，周四（18日）起一連三日同樣最高溫達33度，日間酷熱，局部地區有驟雨。下周日（21日）適逢二十四節氣的夏至，亦是父親節，當日下午將上演一場日偏食，天文台料部分時間有陽光。 下周四（25日）是端午節，天文台預測當日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，但受疫情影響，多區龍舟賽事取消或延期，節日氣氛或不如往年熱鬧。

天文台發出酷熱天氣警告，料今日市區最高氣溫達攝氏33度。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

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一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，同時在西北太平洋的副熱帶高壓脊逐漸向西伸展至中國東南沿岸，天文台表示今日天氣酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，料下午市區最高溫升至33度。

受副熱帶高壓脊影響，未來數天華南沿岸大致天晴酷熱，天文台預測夏至前三日市區最高氣溫升至33度，大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。而一股西南氣流會在下周初至中期稍為增強，為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

受疫情影響，端午節沙灘上人頭湧湧的情景或不復見。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

下周日是夏至兼父親節，當日將出現日環食，日食帶橫跨亞洲及非洲，但在本港只能看見日偏食，在下午2時37分開始，至下午5時25分結束，屆時太陽將有接近九成直徑受月球阻擋；若天氣情況許可，大部分面向西方且沒有障礙物的地點，均是觀賞是次日食的最佳位置。至於天氣情況，天文台預測當日早上有一兩陣驟雨，部分時間有陽光，其後數天維持部分時間有陽光、有一兩陣驟雨。

端午節將至，天文台預測當日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度，但受新冠肺炎疫情影響，多個團體早前已宣布取消或延遲龍舟賽，節日熱鬧氣氛料不如往年。翻查資料，2015年的端午節是有記錄以來最熱，當日最高氣溫升至34.1度；而1981年的端午節則最冷，最低氣溫只有24.2度。