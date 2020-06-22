天文台發酷熱天氣警告　預測端午節驟晴有雨　7.1有驟雨最高31度

夏日熱辣辣，本港近日陽光普照，天氣亦十分炎熱。天文台表示，高空反氣旋會在今（22日）、明（23日）兩日為華南沿岸帶來大致晴朗及炎熱的天氣。隨著西南氣流增強，本周中期有驟雨，料該高空反氣旋會在接近周末至下周初再度覆蓋中國東南沿岸，該區天色好轉。 天文台今日亦發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑。下周三是7月1日，市民屆時亦可享一日假期「唞唞氣」。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，如外出亦緊記帶備雨具。

天文台指，高空反氣旋正影響華南沿岸，預測今日大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩西南風。展望本周部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。但本周中期風勢較大，驟雨稍為增多。

今日天氣炎熱，未到正午12時各區氣溫亦高於30度，天文台錄得攝氏30.1度，上水更錄得33.7度。天文台於早上6時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民避免長時間在戶外活動；並要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。

天文台料7月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台預測明日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫介乎29至32度，相對濕度則為70%至90%。周四（25日）就是端午節，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。氣溫介乎27至31度，市民要外出觀賞龍舟賽事或要「游龍舟水」，就要注意天氣變化。

至下周日（28日）、一（29日）就料重見陽光普照天氣。天文台預測兩日均大致天晴，氣溫同樣介乎28至32度。天文台又料7月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎27至31度。