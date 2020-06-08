天文台總部有喜事！紅耳鵯「佔領」總部生BB　成長過程全紀錄

建於1883年、座落於尖沙嘴天文台山的香港天文台總部旺中帶靜，不但被為香港法定古蹟，更引來特別的客人「入住」。天文台昨於facebook上載短片，公布總部「有喜」的消息，指一對紅耳鵯於具百多年歷史的1883大樓內築起愛巢並誕下雀B，職員為雀B拍下開眼、長毛及學飛等成長點滴，引來網民大讚「好有愛」。

天文台昨於facebook上載短片，指一對紅耳鵯於具百多年歷史的1883大樓內築起愛巢並誕下雀B。（天文台影片截圖）

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上月底有天文台員工留意到，一對紅耳鵯（Red-whiskered Bulbul）爸媽非常識揀，選中已有百多年歷史的1883大樓作為愛巢，產下3隻雀蛋。經過雀媽媽努力孵蛋約10日後，兩隻雀B破殼而出，不時伸懶腰，或是張口「啊啊」叫等待父母餵食。職員又捕捉到雀爸媽的相處片段，可見牠們有時會公然「鍚鍚」曬恩愛，有時則會互相打罵，非常可愛。

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雀B在父母悉心照顧下極速成長，出生約10日後便能學飛，片段中可見雀爸雀媽不斷示範拍翼，雀B多看幾次，終於成功學會飛行。不過食得肥肥白白的雀B似乎有點懶散，學識飛後卻不願郁，常常停在樹枝上休息，即使爸媽多次使出「突擊彈跳」的絕招，借樹枝彈力迫雀B飛起也未成功，難怪片段也為雀爸雀媽加上搞鬼對白：「做咩唔飛啊？我數3聲一齊飛！」

雀B溫馨又可愛的成長片段獲得網民讚好，紛紛留言大讚天文台有愛。（天文台影片截圖）

雀B溫馨又可愛的成長片段獲得網民讚好，紛紛留言大讚天文台有愛，「很可愛，生命很奇妙，後製很用心，令人會心微笑」、「感激天文台團隊，無論天文同自然節目都咁用心製作，估計呢個一定係開心大發現」、「一條暖心又開心的紀錄片，拍攝與後製都非常出色，字幕與音效襯到絕」。