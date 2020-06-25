端午節今年遲到？天文台解釋因農曆現「閏四月」　料7.1有驟雨

「未食五月糭，寒衣不入櫳」。雖俗語認為要過端午節才可收起冬天衣服，但今年端午節較遲，炎炎夏日下相信市民的大褸、毛衣等已深埋「櫃桶底」。天文台Facebook今日（25日）解釋，端午節較遲原因是今年農曆有「閏四月」。今日端午節天氣炎熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨；各區氣溫正午12時高於攝氏30度。 下周三是7月1日公眾假期，民陣正申請七一遊行，但限聚令依然生效，禁50人以上聚集。天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市民外出亦要帶備雨具。

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天文台Facebook指，由於今年農曆有閏四月，故端午節去到公曆6月25日才出現，「所以呢一年未食『五月糉』就收埋晒啲厚衫啦」。天文台又指，今日天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕；出外活動亦要留意天氣變化，並記得做好防曬措施，補充水分提防中暑。

天文台預測，一股西南氣流會在今、明（26日）兩日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。隨著高空反氣旋增強，周末至下周初中國東南部天氣普遍晴朗及炎熱。受高空擾動影響，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。展望本周後期及下周初天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區亦有驟雨。

天文台展望本周後期及下周初天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區亦有驟雨。（天文台網頁截圖）

端午節假期後，即將又到周末。天文台料周六（27日）及周日（28日）同樣大致天晴，但局部地區有驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度為65%至85%，市民周末外出玩樂亦要注意天氣變化。

下周三7月1日或有幾陣驟雨，天文台料氣溫介乎27至31度，相對濕度則為75%至95%。至下周五（7月3日）料陽光普照天氣要暫別，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫介乎27至31度。