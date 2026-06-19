端午節2026｜屈原是同性戀者？龍舟點解鬥快？關於端午節8個秘聞
撰文：奶茶妹
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端午節的由來向來眾說紛紜，不少朋友都以為端午節是為了紀念屈原，也有說是紀念另一個古人；至於爬龍舟是為了送走一些「東西」，而丟糉子入河原來也別有用意。。。
每年端午節都有不少傳統儀式，例如食糉、龍舟競渡，台灣及內地都有立蛋習俗。更有指端午節是為了紀念屈原，不過有傳言指，這個說法其實不盡準確，更有網民笑言紀念屈原只是順便。
👇👇👇按圖看端午節8個秘聞👇👇👇
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關於端午節8個秘聞
1. 早過屈原出現
有指端午節源於因農曆五月，夏天瘟疫流行，許多端午習俗都有驅瘟避疫的成分，也是吳越民族舉行圖騰祭，祭龍的節日，比屈原投江更早。
2. 名字來源
「端」字即「開端」，「初始」的意思，因此「端五」就是「初五」。而按照曆法，五月正是「午」月，因此「端五」也就漸漸演變成了現在的「端午」。
3. 不只為紀念屈原?
伍子胥是被夫差賜屬鏤之劍自殺後，被投屍入江中，這與粽子的形象特別符合，伍子胥在吳越年代也被視為濤神，也有端什節是紀念伍子胥一說。
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4. 龍舟是為了...
龍舟習俗早於屈原之前已經存在，因古人將船當作送走災邪，不祥的工具，自然是越快越好，便衍生出龍舟競渡的習俗。
5. 糭子傳說
至於將糭子投到水中,有指是為了令魚兒不要吃屈原的屍體，但也有說是給水下蛟龍的貢品，演變成今日越來越多花款。
6. 屈原不姓屈?
屈原有指姓羋，氏屈、名平、字原，因此屈原其實是姓羋，只是因為在先秦時代，姓氏的稱呼用法不同，所以「羋」的屈原才被稱為屈原。
7. 屈原是GAY?
戰國時崇男風，中國古典文學家孫次舟教授在《中央日報》指出，屈原是一名同性戀者，報導指朱自清及聞一多都認同有關說法。
8. 立雞蛋
如在節日正午將雞蛋直立，未來一年將有好運。立蛋原理眾說紛紜，有人曾用天文學解釋，也有日本專家指，是由雞蛋殼的粗糙表面造成三點支撐。