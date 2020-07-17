酷熱警告持續近150小時　天文台料未來9日氣溫高見33、34度

本港近日天氣炎熱，酷熱天氣警告生效亦已持續近150小時。天文台預測，受高空反氣旋支配，周末及下周華南普遍晴朗，持續酷熱。同時，受一股偏南氣流影響，廣東沿岸會有一兩陣驟雨。 另外，天文台亦預料未來9日市區氣溫高見攝氏33度或以上，即屬酷熱程度，下周五（24日）及六（25日）氣溫更高達34度。市民屆時外出應多補充水分，以免中暑。

酷熱天氣警告由上周六（11日）早上6時45分發出至今，已接近持續150小時。今日（17日）天氣繼續炎熱，中午12時許各區氣溫亦高於30度，天文台錄得31.9度，打鼓嶺、上水及元朗等均錄得逾34度。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨；吹和緩南至西南風。展望未來數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。天文台料明日（18日）大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱。氣溫介乎28至33度。

天文台預料未來9日市區氣溫高見攝氏33度或以上。（天文台網頁截圖）

下周三（22日）是廿四節氣中的大暑，即一年中最熱的節氣；亦是中學文憑試放榜日。天文台料下周三大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱。氣溫介乎28至33度，相對濕度則為60%至85%。

天文台預料下周五及六同樣天晴，日間酷熱。氣溫高達29至34度，達酷熱程度，市民戶外工作或活動應多補充水分，避免長時間在陽光下曝曬，避免中暑。