「火彩虹」一連兩日高掛香港上空　天文台拆解形成關鍵

日本關東地區昨日（26日）天空上出現一道如平直「彩虹」的七色彩光，令不少人嘖嘖稱奇。其實該彩光並非彩虹，而是名為「環地平弧」（Circumhorizontal Arc）的光學現象。而在香港，近兩日亦同樣出現「環地平弧」，黃竹坑、長洲等地區亦有市民拍照打卡，絢爛的七色彩雲有如彩虹在天邊燃燒。 根據天文台解釋，「環地平弧」由陽光經過卷雲內的六角形碟狀冰晶折射而成。由於陽光的入射角度是形成的一項關鍵因素，角度必須超過58度，因此只會於接近正午才有機會出現。

▼6月27日 本港網民拍攝到的火彩虹▼

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俗稱「火彩虹」的「環地平弧」又名日承或環水平弧，屬於「暈」其中一種的光學現象。根據日本網民的照片，昨日關東地區藍藍天空上，出現「環地平弧」現象，七色彩光在周圍白雲映襯下格外耀眼。

該現象不只出現在日本上空，本港近兩日亦有不少網民拍攝到「環地平弧」，包括在上環等地區。天文台網頁解釋，當卷雲內六角形碟狀的冰晶平浮在高空時，陽光經冰晶的垂直側面進入，折射到其水平底部出來。由於折射的幅度不同，白光便分拆出不同顏色的光。

▼6月26日 本港網民拍攝到的火彩虹▼

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天文台又指，現象最關鍵是在於太陽照射冰晶側面的角度必須超過58度，故只會在接近正午時才有機會出現，當太陽的照射角度約為68度，它的強度會達到最高。至於能否觀看到「環地平弧」，亦需視乎觀察者的地理位置。若觀察者身處緯度55度或以上，如一些北歐國家，便會因為太陽的仰角長期低於58度而無緣觀看到這現象。

與環地平弧相似的亦有「環天頂弧」，兩者同樣是源自陽光經過平浮於卷雲內的六角形碟狀冰晶折射而成，不同之處是「環天頂弧」出現在太陽上方，並呈弧狀環繞天頂。它的頂部為紫色，底部則為紅色，顏色排列與「環地平弧」相反，看起來像一條上下倒轉了的彩虹。