DSE放榜2020｜周三大暑放榜　天文台料最高33度　或成47年來最熱

夏日熱辣辣，本港近日天氣炎熱。天文台預測，受高空反氣旋支配，下周華南普遍晴朗，持續酷熱。而下周初至中期廣東沿岸地區有一兩陣驟雨。 下周三（22日）是廿四節氣中的「大暑」，即一年中最熱的節氣；亦是中學文憑試（DSE）放榜日。天文台料下周三大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱；市區氣溫則介乎攝氏28至33度，文憑試考生外出時緊記帶備雨具。

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天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港氣溫普遍上升至33度左右，至下午2時許天文台錄得33.2度，上水更錄得36.2度。預測今日（18日）大致天晴，下午酷熱；吹和緩南至西南風。

天文台展望未來數天持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。料明日（19日）至下周三大暑期間四日均大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱。氣溫同樣介乎28至33度，達酷熱程度；相對濕度則為60%至90%。

翻查資料，對上一次錄得33度或以上的大暑為2017年，錄得33.1度，同時亦是自1973年來最熱的大暑，料下周三或有機會打破記錄，成為47年來最熱。

天文台料下周三大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱。（天文台網頁截圖）

天氣至大暑後更為酷熱，天文台預測下周五（24日）、六（25日）天晴，日間酷熱。氣溫介乎29至34度，天氣酷熱，市民進行戶外活動要注意補充水份，避免中暑。