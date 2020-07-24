周四錄35.3度成今年最高　天文台料周末持續酷熱　下周有驟雨雷暴

本港天氣連日來酷熱難耐，天文台昨日（23日）錄得攝氏35.3度，打破今年最熱紀錄外，亦成為歷來第四熱的7月。酷熱天氣警告至今日（24日）亦是第14日生效，持續時間逾310小時。 天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。預料該高空反氣旋會在下周初減弱，而南海北部將會有一道廣闊低壓槽，並在下周中後期影響廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴，風勢較大。

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夏日熱辣辣，天文台自本月11日發出酷熱天氣警告，至今日11時許已持續317小時。若警告持續至明日（25日），則會打破2018年5月18日至6月1日期間，酷熱天氣警告持續時間達348小時的歷來「最長命」紀錄。

另外，昨日天文台錄得35.3度，打破今年最熱紀錄外，亦取代1980年7月及去年7月錄得最高月氣溫35度，成為7月最高溫排行榜的第四位；而第一位則為1968年7月錄得的35.7度。

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。（天文台網頁截圖）

天文台指高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港今午多區氣溫亦高於33度。至中午12時，天文台錄得32.8度，上水、沙田及元朗等錄得35度或以上；大美督更高見37.2度。

天文台料今日天晴酷熱，吹微風。展望周末期間持續天晴酷熱，下周驟雨逐漸增多，中後期風勢較大。明日天氣繼續酷熱，天文台料明日氣溫介乎29至34度，市民在戶外要注意補充水份，避免中暑。天文台又料下周四（30日）起連續數日亦有驟雨及雷暴，氣溫亦稍稍下降至介乎27至31度。