酷熱警告持續341小時　直逼最長命紀錄　天文台料下周五狂風雷暴

本港酷熱天氣警告持續14日，至今日（25日）中午12時已生效逾341小時，即將打破2018年生效時間348小時的最「長命」紀錄。天文台指，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東天氣持續酷熱及普遍晴朗。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海北部及廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

天文台自本月11日早上6時45分發出酷熱天氣警告，今日已是生效第15日。自天文台於2000年推出酷熱天氣警告以來，生效時間最長是發生於2018年5月18日至6月1日期間，當時酷熱天氣警告持續時間達348小時。今次的警告若生效至今晚7時，將可打破此最長命紀錄。

天文台預料明日（26日）及下周一（27日）同樣大致天晴，市區最高氣溫達攝氏33度，達酷熱標準，料警告或仍會生效一段時間。

今日天氣亦繼續酷熱，天文台料今日最高氣溫約為34度。至中午12時許，天文台錄得32.3度，上水、打鼓嶺及沙田等氣溫超過34度；元朗及大美督更高達36度或以上。

天文台指受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東天氣持續酷熱及普遍晴朗。（天文台網頁截圖）

天文台指，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今日天晴酷熱，吹和緩南至西南風。展望明日持續天晴酷熱，下周驟雨逐漸增多，中後期有雷暴。天文台料明日及下周一同樣大致天晴，但亦有驟雨；日間酷熱。兩日最高氣溫料達33度。

至下周四（30日）起陽光充沛日子或要暫別，天文台料下周四起一連數日大致多雲，間中有驟雨及雷暴；下周五（31日）更會出現狂風雷暴；氣溫亦稍稍降至介乎27至31度。