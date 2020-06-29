天文台暫錄得本月有16日熱夜　刷新6月新紀錄

天文台指截至昨日（28日），本月熱夜日數（攝氏28度或以上）已有16日，為有記錄以來6月份最多；而19至28日連續10日為熱夜，為有記錄以來6月最長的連續熱夜。天文台指，今晚仍然炎熱，近晚上11時仍有30度，預料本月的熱夜數目有機會增加。 連上5月錄得一日熱夜，暫時累計有17日。

根據天文台「熱夜日數」的資料顯示，本港近年熱夜數目倍增，今年6月的熱夜為有記錄以來最多。（資料圖片／梁鵬威攝）

近年熱夜數目屢創新高

天文台表示，今年6月熱夜錄得兩個記錄，截至昨日（28日）的熱夜數目為16日，為有記錄以來最多；而19日至28日連續10日為熱夜，為有記錄以來6月最長的連續熱夜。天文台指，當總部全日最低氣溫達攝氏28度或以上，是為熱夜。

根據天文台「熱夜日數」的資料顯示，本港近年熱夜數目倍增，自1884年至1960年間，本港每年只有1至2日熱夜，甚至有29年是完全沒有熱夜。直至近年記錄屢次被刷新，此前6月最多熱夜的記錄為2016年，有15日；其次為2015和2017年，分別有13個熱夜。

去年熱夜46日 為有記錄以來最多

值得一提在2015年起，只有2018年6月的熱夜少於10日，此前僅得1995和1998年為10日或以上。而2000至2019年期間，6月的熱夜平均為6.45日，然而1884年至2019年則平均為2.2日，上升4.25日。

此外，若連同其他月份的熱夜數目計算，今年6月為有記錄以來第二多熱夜的月份；最多為1993年7月，有18個熱夜。而現時最多熱夜的一年為2019年，有46日；其次為2017年，有41日。

天文台又指，今晚仍然炎熱，預料本月的熱夜數目有機會增加。