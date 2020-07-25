觀塘最高36.7度　酷熱天氣警告持續逾348小時破最長命紀錄

酷熱天氣警告仍然生效，至今日（25日）已持續15日，到晚上7時已生效逾348小時，打破2018年的最長生效時間，成為自2000年推出以來最「長命」紀錄。 天文台預期這股熱浪會持續至下周二，未來三日氣溫33度，即生效時數仍會持續延長。

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今日九區氣象站錄得最高36度以上高溫。 （天文台圖片）

至晚上9時，天文台總部錄得攝氏30.5度，比日間最高氣溫34度下跌3.5度。新界北部多區今日上升至近37度，其中大美督及打鼓嶺最高達到36.8度，上水及觀塘也升至36.7度，一共有九個氣象站錄得36度以上高溫。

天文台料明起三日仍然酷熱，氣溫介乎28至33度，明日局部地區有驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海北部及廣東沿岸，下周三起天氣轉差，驟雨逐漸增多及有雷暴。

天文台預測未來三日仍然十分酷熱。（天文台圖片）

天文台自7月11日早上6時45分發出酷熱天氣警告，今日已是生效第15日，至晚上6時45分，酷熱天氣警告持續348小時。而至晚上7時，酷熱天氣警告仍然生效，即打破2018年創下持續348小時的紀錄，為最長命的酷熱警告。

於2018年5月18日至6月1日期間，當時酷熱天氣警告持續時間達348小時。