天文台發局部地區大雨報告　料熱帶氣旋「黑格比」移向福建一帶

本港近日鳥雲密佈，更現滂沱大雨。天文台今日（3日）發出局部地區大雨報告，指屯門區的雨勢特別大，在下午1時正的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。預測一道廣闊低壓槽會在未來兩三日，繼續為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。 另外，在下午1時，強烈熱帶風暴「黑格比」集結在台北之東北約160公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過東海，移向浙江至福建沿岸一帶；惟料不會進入本港800公里範圍內。

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本港今日各區亦下起雨，天文台指一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。截至下午2時45分，以屯門雨量最多，達70毫米以上；將軍澳、尖沙咀及港島東等地區亦錄得逾50毫米雨量。

天文台指，屯門區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，提醒可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

強烈熱帶風暴「黑格比」預料移向浙江至福建沿岸一帶，不會進入本港800公里範圍。（天文台網頁截圖）

天文台預測本港今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩東南風。展望未來兩三日仍有驟雨及雷暴，周三（5日）雨勢有時頗大；隨著副熱帶高壓脊向西伸展至中國東南部，本周後期驟雨減少。

根據九天天氣預測，未來九日亦會有雨。明日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；氣溫介乎26至31度。周三則多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣溫亦料會稍降，至介乎26至29度。

周五（7日）為廿四節氣中的「立秋」，由於盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故有「秋老虎」之稱。天文台料周五部分時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫亦會稍為升至介乎28至32度。