周末打風？天文台提示或掛風球　教你查颱風強度　預知落雨位置

【周末打風 / 颱風？】經過連日酷熱天氣，本港天氣這幾天開始轉壞大雨連連，天文台更預告可能會發出熱帶氣旋警告信號！每次打風落雨，預防工作都令人頭痛，但其實有天氣App可以讓大家知悉颱風強弱，以及何時何地落雨閃電雷暴，非常實用。

每年7、8月都是打風季節，天文台今日（7月31日）發出特別天氣提示，指現時位於南海中北部的季風低壓預計在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶，屆時有可能進一步發展；若發展成為熱帶氣旋，天文台會考慮發出熱帶氣旋警告信號。

（台灣中央氣象局）

台灣中央氣象局更估計，南海上今天成形的熱帶低氣壓，最快今、明兩天增強為颱風，而位於菲律賓東南方低壓帶，最快明、後天增強為熱帶低氣壓，不排除有機會增強為颱風。

未來九天狂風驟雨雷暴

受季風低壓影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，本港當然亦受波及。天文台預計，本港未來9天都會有驟雨雷暴，氣溫則跌至最低26度。

👇👇👇 未來九天天氣詳情如下 👇👇👇

手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下👇👇

同場加映👍：香港確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

逼港颱風急轉灣。 （天文台）

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

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除了力場，原來逼港颱風減弱還因為台灣和呂宋！詳情可看：

颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？