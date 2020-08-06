明日立秋最高32度　天文台料時晴時雨　下周中期有驟雨雷暴

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本港近日陰晴不定，不過今日（6日）就陽光普照天氣再現。天文台指，覆蓋中國東南部的副熱帶高壓脊會在未來數日為該區帶來炎熱及大致晴朗的天氣。受一股偏南氣流影響，下周中期華南沿岸有驟雨及雷暴。

明日（7日）是廿四節氣中的「立秋」，天文台預測部分時間有陽光，局部地區有驟雨；市區最高氣溫達攝氏32度。

本港日前天氣不穩，昨日（5日）天文台一度發出黃色暴雨警告信號。天文台指，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至32度左右。預測今日天氣酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。吹和緩東至東南風。展望未來數日同樣炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

明日是「立秋」，代表日間天氣仍然炎熱，而清晨和晚間的空氣已經開始稍微涼爽。不過天文台預測明日天氣炎熱，氣溫介乎28至32度，市民在戶外仍要多補充水份，以免中暑。

天文台料下周中期華南沿岸有驟雨及雷暴。 （天文台網頁截圖）

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根據九天天氣預報，未來九日亦會有雨。天文台料下周三（12日）、四（13日）更會大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。兩日氣溫亦料會稍稍降至介乎27至30度，相對濕度則為80%至95%。

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